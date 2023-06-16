بسبب عطل في الكهرباء.. لا مياه في مناطق ببيروت والمتن

Advertisement

صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيان أعلن أن عطلا طارئًا من مصدر التغذية الرئيسية في مؤسسة كهرباء لبنان أدى إلى توقف محطة المياه الرئيسية في الضبية عن العمل، ما يحول دون تأمين المياه إلى كافة المحطات المتصلة لضخها إلى الخزانات الرئيسية. وقد أدى ذلك إلى الإضطرار لتوقف التغذية بالمياه عن مناطق بيروت الشمالية (الأشرفية) وبيروت الجنوبية (تلة الخياط وبرج أبو حيدر) وساحل ووسط المتن.وأوضح البيان أن محطة الضبية تتغذى بخط مباشر من مؤسسة الكهرباء ولا يمكن تشغيلها على المولدات بسبب حاجتها إلى التغذية بخط توتر متوسط.وإذ تبدي المؤسسة أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، تأمل من فرق الطوارئ التابعة لمؤسسة الكهرباء إنجاز التصليح في أسرع وقت ممكن.