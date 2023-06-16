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لبنان

المطران ابراهيم احتفل بعيد قلب يسوع في كنيسة القلبين الأقدسين زحلة

Lebanon 24
16-06-2023 | 03:54
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احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك بعيد قلب يسوع، خلال قداس احتفالي في كنيسة القلبين الأقدسين في زحلة بمشاركة النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، والآباء ديمتري فياض، ايلي البلعة، شربل راشد وجيمي كفوري بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيسة ثانوية القلبين الأقدسين الأخت سلوى حايك، المسؤولة عن مركز التنشئة المسيحية في زحلة الأخت ليزا القارح وعدد كبير من المؤمنين غصّت بهم الكنيسة.
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وبعد الإنجيل المقدس، كانت للمطران ابراهيم عظة من وحي المناسبة جاء فيها: "مع الأسف الإنسان خسر الكتير ممن أولوا الإهتمام به وأصبح في بعض الأمكنة والظروف ارخص الأشياء. والإنسان اذا ما اغتنى بحضور الله في حياته يبقى الأفقر في هذا الوجود، هذا هو الإنسان، لا شيء يرفعه الى مستوى الكرامة المعطاة له مجاناً من الله الا ايمانه والتزامه ومحبته للرب، واليوم اكتشف المسيحيون في لبنان أن لا ملجأ لهم سوى قلب يسوع الطاهر وقلب مريم، القلبين الأقدسين، لذلك اذا شاهدنا المتضررين من ايماننا ملتزمين يحاولون ان يدمروا التزامنا، واذا رأونا مؤمنين يحاولون دوماً ان يقللوا من ايماننا، ان يشككوا ويرموننا في الشك، اذا لاحظ هؤلاء اننا كرّسنا ذواتنا للمسيح يرفضوننا اكثر فأكثر ويرفضون المسيح معنا، وهذا ما يقوم به المسيحيون في لبنان، يركضون وراء حقوقهم وحقوقهم تركض أمامهم، وهم احياناً يفتكون ببعضهم البعض ، هذه الأقلية المهددة تقتك ببعضها البعض، لذلك ادعوكم اليوم بصرخة من القلبين، قلب يسوع وقلب مريم، وأقول " احبوا بعضكم البعض" كما طلب منا يسوع وأوصانا. ان نحب بعضنا وندعم بعضنا، نساند بعضنا، نعضد بعضنا، وهذه القيم ليست غريبة عن زحلة، وهذا ما نلمسه في هذا الظرف الصعب، اناس تتعاضد، تتكاتف ، تتساند وتمد يد العون لبعضها البعض."



في نهاية القداس بارك المطران ابراهيم القرابين وأقيم تطواف بأيقونة قلب يسوع في الشوارع المحيطة بالكنيسة، حيث اقام المؤمنون الصمدات وتباركوا من الأيقونة.   
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