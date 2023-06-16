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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقّف في هذه المنطقة... ما السبب؟

Lebanon 24
16-06-2023 | 05:18
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أفادت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ على سنترال بحمدون بسبب الضغط على المولّدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
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أوجيرو

بحمدون

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