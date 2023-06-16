26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انفجار وحريق في محطة معمل الذوق.. كهرباء لبنان توضح ما حصل
Lebanon 24
16-06-2023
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنه بتاريخ 14/06/2023 عند الساعة ١١:٣٠ صباحًا حصل عطل على خلية المحول 150/20 ك.ف. في محطة معمل الذوق، أدى الى انفجارها وحصول حريق داخل المحطة الأمر الذي أدى الى احتراق بعض الخلايا بالكامل وتضرر القسم الباقي بنتيجة النار والحرارة.
Advertisement
هذا وقد تدخلت مشكورة فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر، وبالوقت المناسب لمنع تمدد الحريق والأضرار الى سائر المنشآت ولإسعاف المناوب في المحطة الذي تعرض لتنشق الغاز والدخان.
كما وأن الفرق الفنية في المؤسسة باشرت من صباح الخميس الواقع فيه 15/06/2023، بإزالة آثار الحريق والدخان تمهيداً للبدء بعملية تصليح الخلايا والمعدات المتضررة بغية إعادة ما أمكن الى الخدمة خلال الأيام المقبلة.
نتيجة هذا الحادث تم انقطاع التيار عن المناطق التالية التي تتغذى من هذه المحطة:
ذوق مكايل، ذوق مصبح، ذوق الخراب، جونيه، صربا، الكسليك، محطة ضخ المياه في ضبيه، قسم من منطقة ضبيه.
تحيط مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين علماً بأنه من المتوقع أن تستغرق عملية التصليح عدة ايام نظراً لحجم الضرر، وسوف تقوم بإعلامهم بالتطورات خلال الايام المقبلة.
كما وتجدر الإشارة الى أن الظروف التشغيلية للشبكة في ظل مستوى الإنتاج المتدني (أقل بكثير من 1000 ميغاوات) وازدياد الطلب على الطاقة مع بدء الطقس الحار، تؤدي الى عدم استقرار كبير على الصعيد الكهربائي مما يؤثر سلباً على التجهيزات ويؤدي الى حصول الأعطال والحوادث بشكل عام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
13:52 | 2023-06-15
15/06/2023 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في بلدة لبنانيّة... نقل جثة شاب إلى المستشفى وهكذا تُوفي في محل والده
Lebanon 24
حزن في بلدة لبنانيّة... نقل جثة شاب إلى المستشفى وهكذا تُوفي في محل والده
08:48 | 2023-06-15
15/06/2023 08:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اطفالهن على ايديهن.. اشكال كبير بين امهات في احدى المدارس اللبنانية وفيديو يرصد ما حصل
Lebanon 24
اطفالهن على ايديهن.. اشكال كبير بين امهات في احدى المدارس اللبنانية وفيديو يرصد ما حصل
14:16 | 2023-06-15
15/06/2023 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
13:45 | 2023-06-15
15/06/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة الشهيرة تخضع لعملية استئصال أورام.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
الفنانة الشهيرة تخضع لعملية استئصال أورام.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
09:36 | 2023-06-15
15/06/2023 09:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-06-16
المعارضة أو "حزب الله"... من ربح "سباق" جلسة الأربعاء؟
05:00 | 2023-06-16
باسيل... يواجه تحديين و"أهون الشرّين"
07:36 | 2023-06-16
بو حبيب: الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين
07:35 | 2023-06-16
المرتضى: سنتعاون مع الحكومة السورية والنازحون سيعودون ولا احد أحرص عليهم من دولتهم
07:30 | 2023-06-16
قطاع وفّر 25 ألف وظيفة للبنانيين: "ولعانة هذه الصيفية"
07:23 | 2023-06-16
ماذا سيطلب ماكرون من بن سلمان بشأن لبنان؟
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
16/06/2023 14:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
16/06/2023 14:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
16/06/2023 14:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact