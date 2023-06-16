أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد اللاجئين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد، أغلق مكتب "الديزاين" التابع لـ"الاونروا"، وذلك احتجاجاً على رفض "الاونروا" تأمين الدواء لشقيقه والذي يبلغ تكلفته 20 ألف دولار أميركي.

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