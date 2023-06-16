Advertisement

لبنان

من الأشخاص الخطرين... أطلق النار على أحد المواطنين وقتله!

Lebanon 24
16-06-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1078156-638225174028686199.jpg
Doc-P-1078156-638225174028686199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 25-05-2023 وفي محلة التبانة، حصل إشكال بين عدة شبان تطوّر إلى تبادل إطلاق نار من مسدسات وبنادق حربية، أُصيب على إثره المواطن (ع. ر.، مواليد عام ۱۹۷۸) الذي ما لبث أن فارق الحياة، إضافة إلى إصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
Advertisement

بنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكّنت من تحديد هوية أحد المشاركين الرئيسيين في الاشكال والذي أقدم على إطلاق النار باتجاه (ع. ر.) وقتله، ويدعى:

ص. م. (من مواليد عام ٢٠٠١، فلسطيني)
وهو من الأشخاص الخطرين، ومطلوب للقضاء بموجب مذكّرَتَيْ توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ، وخلاصة حكم بجرائم إطلاق نار ومخدّرات.

بنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الأسواق الداخلية، على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون أسود.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-06-16
05:00 | 2023-06-16
07:36 | 2023-06-16
07:35 | 2023-06-16
07:30 | 2023-06-16
07:23 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website