من الأشخاص الخطرين... أطلق النار على أحد المواطنين وقتله!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:بتاريخ 25-05-2023 وفي محلة التبانة، حصل إشكال بين عدة شبان تطوّر إلى تبادل إطلاق نار من مسدسات وبنادق حربية، أُصيب على إثره المواطن (ع. ر.، مواليد عام ۱۹۷۸) الذي ما لبث أن فارق الحياة، إضافة إلى إصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.بنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكّنت من تحديد هوية أحد المشاركين الرئيسيين في الاشكال والذي أقدم على إطلاق النار باتجاه (ع. ر.) وقتله، ويدعى:ص. م. (من مواليد عام ٢٠٠١، فلسطيني)