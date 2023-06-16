عمليات دهم نفذتها "الريجي".. هذا ما تم ضبطه في الشياح ومار مخايل والسانت تريز

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نفذت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" عمليات دهم في منطقة الشياح ومار مخايل والسانت تريز في الضاحية الجنوبية في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب.وأفادت "الريجي" في بيان بأنها "صادرت بنتيجة عمليات الدهم هذه كميات كبيرة من السجائر الالكترونية المهربة والتنباك المعسل المقلد والمهرب والسجائر المهربة ، وكراتين معدة لتعبئة معسل النخلة gold.وسُطرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".