لا تسلكوا هذه الطرقات... ماذا ستشهد مناطق جزين يوم الأحد؟

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صـدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:ينظَّم يوم الأحد 18-6-2023، في مدينة جزين، "رالي جزين الحادي عشر"، ويتألف من /7/ مراحل خاصّة للسرعة، بحيث ينطلق المتسابقون اعتبارًا من السّاعة 8:00 صباحًا، على الشّكل التالي:المراحل الخاصّة الاولى والثّالثة والخامسة للسّرعة: (15،03كلم).بسري _ وادي جزين: تنطلق هذه المرحلة من بسري صعودًا باتجاه تعيد - الحرف- الميدان – جل ناشي-بنواتي- بكاسين نزولاً إلى جديدة الوادي، وصولًا حتّى وادي جزين. وسيتم منع وقوف ومرور المركبات الآلية على هذه الطريق، اعتبارًا من الساعة 6,58 حتى الساعة 9,28، ومن الساعة 9,56 ولغاية الساعة 12,22، ومن الساعة 12,54 لغاية الساعة 15,24.المراحل الخاصة الثانية والرابعة والسّادسة للسرعة: (16،80 كلم.)برتي _ قيتولي: تنطلق هذه المرحلة من برتي صعودًا نحو ريمات _ صيدون _ حيداب - قطين -المكنونية وصولًا إلى قيتولي طريق حيطورة، وسيتم منع وقوف ومرور المركبات الآلية على هذه الطريق اعتبارًا من الساعة 7.56 حتى الساعة 10.26، ومن الساعة 10.54 ولغاية الساعة 13.34، ومن الساعة 13.52 وحتى الساعة 16.23.المرحلة الاستعراضيّة الخاصّة السّابعة (1،20 كلم)جزّين- داخل البلدة. تقفل هذه الطريق من الساعة 14.00 حتى الساعة 17.00كما سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ساحة جزّين، اعتباراً من الساعة 17.00 من يوم السبت 17-06-2023 لغاية الساعة 18.00 من يوم الأحد 18-06-2023.يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.