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لبنان

قطاع وفّر 25 ألف وظيفة للبنانيين: "ولعانة هذه الصيفية"

Lebanon 24
16-06-2023 | 07:30
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أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي للـ"أم تي في"، أنّ "قطاع المطاعم يتحدّى الأزمة، ووفّرنا 25 ألف وظيفة هذا الموسم، وأعلنا افتتاح مطاعم جديدة ومروحة أسعار تُناسب الجميع" وقال "ولعانة هذه الصيفية".
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