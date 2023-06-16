المرتضى: سنتعاون مع الحكومة السورية والنازحون سيعودون ولا احد أحرص عليهم من دولتهم

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قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ردا على عن رأيه بما ادلى به مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريلا، وقوله "أن الاتحاد لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري، وأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا، وانه سيدفع لنا الاموال مقابل استمرار بقاء النازحين في لبنان": "ان موقف السيد بوريل مريب"، لكنه يلزمه وحده".وأضاف المرتض ىفي اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" : "الحكومة اللبنانية اتخذت قرارها وعزمت على اعادة تفعيل العلاقات مع الشقيقة سورية وثمة وفد وزاري لبناني سيتواصل مع الحكومة السورية من اجل ملف النازحين الذين سيعودون الى بلدهم عودة كريمة آمنة، فدع عنك يا سيد بوريل لانه لا احد أحرص على النازحين من دولتهم".وختم المرتضى: "اما لأصحاب مخططات توطين النازحين السوريين في لبنان، المتزامنة مع مساعي تيئيس اللبنانيين ودفعهم الى الهجرة، فنقول: مساعيكم ومكائدكم سوف تفشل ونضيف: "خيطوا بغير هذه المسلة".