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لبنان

بو حبيب: الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين

Lebanon 24
16-06-2023 | 07:36
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أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب لـ"رويترز" أنّ "الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين".
 
 
وكان "لبنان 24"، كشف أنّ السلطات الاماراتية أعادت فتح باب التأشيرات للبنانيين بعد "توقف تقني" لعدة ايام. لقراءة هذا الخبر الرجاء الضغط هنا
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