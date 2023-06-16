بو حبيب: الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب لـ"رويترز" أنّ "الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين".

وكان "لبنان 24"، كشف أنّ السلطات الاماراتية أعادت فتح باب التأشيرات للبنانيين بعد "توقف تقني" لعدة ايام. لقراءة هذا الخبر الرجاء الضغط