كمائن ومداهمات في هذه المناطق.. وتوقيف 12 مطلوبا

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالـي: "استكمالا للخطّة الأمنية التي تنفّذها شعبة المعلومات في محافظة الشّمال لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة تكثيف الجهود الميدانية والاستعلامية في الأماكن التي يتواجد فيها المطلوبون والمشتبه فيه بجرائم مختلفة، نفذت دوريّات الشّعبة، كمائن ومداهمات في عدّة مناطق ضمن المحافظة المذكورة، بحيث أوقفت بنتيجتها /12/ مطلوباً للقضاء بجرائم محاولة قتل سرقة ونشل وإطلاق نار ونقل أسلحة حربية وذخائر ومخدّرات وترويج عملة مزيّفة، وغيرها...أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المراجع المعنيّة، بناء على إشارة القضاء المختص".