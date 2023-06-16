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لبنان

"اذاعة لبنان" تحصد الجائزة الاولى عن برنامج "عالم التكنولوجيا"

Lebanon 24
16-06-2023 | 07:50
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شاركت" اذاعة لبنان"  في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس، حيث حصدت جوائز  عدة ،كان ختامها الجائزة الاولى عن برنامج "عالم التكنولوجيا" من اعداد وتقديم سامي جلول و اخراج يحي الحاج. 
 ويأتي هذا الفوز  بعد نيل الإذاعة جائزتي "التميز الاعلامي "من جامعة الدول العربية وبرنامج" اذاعيات رائدات" من هيئة اتحاد اذاعات الدول العربية.
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وتحدث مدير الاذاعة محمد غريب الذي تسلم هذه الجوائز  عن "اهمية ما حققته اذاعة لبنان هذا العام  في إنتاجها البرامجي "، مؤكدا انه" يشكل دافعا لنا لمزيد من العطاء الاعلامي الاذاعي المميز وضرورة تفعيل التعاون بين اذاعة لبنان والهيئات الاذاعية العربية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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