على طريق ضبية.. ممنوع المرور غدا

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي: "سينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية كأس "المرحوم طانيوس المير لسنة 2023" في محلة المارينا / ضبية بين ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن ومسبح الغولدن بيتش على الطريق البحرية لعدة دورات، وذلك اعتباراً من الساعة 7,00 لغاية الساعة 11,00 من تاريخ 18-6-2023.سينطلق المتسابقون من محطة "اليونايتد" نحو ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة الفهود) ومن ثم الالتفاف باتجاه مجمع الرئيس اميل لحود، ومنها الى "الغولدن بيتش"، وبعدها باتجاه الطريق المؤدية الى ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن.لذلك، سيتم منع مرور السيارات على المسلك المذكور طيلة فترة السباق.يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".