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لبنان

مشتبه بهما بجرمي إطلاق نار ومخدّرات في قبضة شعبة المعلومات (صورة)

Lebanon 24
16-06-2023 | 08:46
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لناحية ملاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، واستكمالاً للخطة الأمنية التي تقوم بها للحفاظ على الاستقرار الامني في محافظة الشمال، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلت الى تحديد هوية شخصين مشتبه بهما بجرمي إطلاق نار ومخدرات وهما كل من:
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-  م. خ. (مواليد عام 2001، لبناني)

م. خ. (مواليد عام 1986، لبناني)
كما تبيّن أن الأول مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم محاولة قتل

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة باب الرمل والثاني في محلة الزاهرية.

وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما مسدّسان حربيّان، وكمية من المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.   
 
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