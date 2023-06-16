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لبنان

عون: مشروع دمج النازحين هو تدمير ممنهج للبنان

Lebanon 24
16-06-2023 | 08:49
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صدر عن الرئيس ميشال عون ما يلي:
 
"إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد "جوزيب بوريل" لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلا. ونرفض ان يدفع لبنان ثمن الحرب التي شُنت على سوريا.
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مشروع دمج النازحين هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بد وأن تُطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي "مستقبل" لسوريا ولبنان تريدون "دعمه" وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟!.
 
إن مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد، هو قرار يقوّض المجتمعين اللبناني والسوري معاً، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلّف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من اجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة".
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