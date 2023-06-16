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لبنان
الدولار... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
16-06-2023
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93100 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 93200 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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