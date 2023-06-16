Advertisement

لبنان

العماد عون: ستُواصل قيادة الجيش العمل بمختلف الوسائل المتاحة لتأمين حاجات الطبابة

Lebanon 24
16-06-2023 | 10:04
A-
A+
Doc-P-1078226-638225320196003870.jpg
Doc-P-1078226-638225320196003870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفير المملكة الهولندية في لبنان Hans Peter van der Woude قسم العناية الفائقة في الطبابة العسكريّة المقدَّم من السلطات الهولنديّة عبر برنامج التعاون العسكري - المدني بحضور الملحق العسكري الهولندي وعدد من الضباط.
Advertisement
وتفقّد العماد عون والسفير van der Woude القسم المفتتح والمختبرات العسكريّة المركزيّة ومختبر تمييل القلب وآلة توليد الأوكسيجين. كما اجتمع قائد الجيش بالضباط وأشاد بالجهود التي يبذلونها، والمستوى المتطوّر الذي بَلَغَتْه الطبابة لناحيتَي التجهيزات الحديثة والكفاءة المتقدّمة، والإنجازات الكبيرة المحقَّقة في إطار تأمين الرعاية الصحية للعسكريين وعائلاتهم.
وتوجَّه إليهم بالقول: "تكتسب الطبابة أهميّة بالغة في ظل الظروف الحالية، وقيادة الجيش تبذل أقصى طاقاتها في هذا الشأن، وتُخصص الجزء الأكبر من المساعدات لدعم الطبابة العسكرية بهدف الحفاظ على صحة العسكريين وعائلاتهم".
وأضاف: "كنتم أبطالًا في تصديكم لجائحة كورونا وساهمتم في إنقاذ رفاقكم. أنتم تؤمّنون العناية الصحية لأكثر من 400 ألف مستفيد على امتداد الأراضي اللبنانية. المعارك والمهمات القتالية تحصل على فترات متباعدة، لكنكم تخوضون معارك يومية لتنفيذ مهمتكم النبيلة".
وتناول الوضع الاستثنائي القائم نتيجة الأزمة: "ستواصل قيادة الجيش العمل بمختلف الوسائل المتاحة لتأمين حاجات الطبابة وتعزيز قدراتها. في الوقت نفسه، أدعوكم إلى مزيد من التضحية، والتحلي بالصبر والإرادة حتى نتجاوز الصعوبات التي تفرضها المرحلة الراهنة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-06-16
05:00 | 2023-06-16
10:50 | 2023-06-16
10:24 | 2023-06-16
10:15 | 2023-06-16
09:45 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website