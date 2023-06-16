جرحى في حادث سير على طريق ضهر العين - الكورة

سُجّل حادث سير بين سيارة و دراجة نارية يستقلها 3 أشخاص من الجنسيّة السوريّة على طريق عام ضهر العين - الكورة، بالقرب من جامعة "LAU، مما أدى إلى سقوط إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور حضرت فرق الصليب الأحمر إلى المكان، وعملت على إسعاف ونقل الجرحى إلى المستشفى.

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