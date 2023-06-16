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لبنان

تعميم لمحافظ النبطية دعا البلديات للتنسيق مع دائرة المياه عند حفر الطرقات

Lebanon 24
16-06-2023 | 10:24
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اصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه تعميما الى البلديات جاء فيه: 

"لكل مواطن الحق في الحصول على المياه اللازمة لاحتياجاته والتي تؤمن المتطلبات الأساسية لحياة كريمة.

وبما أن البلدية هي إدارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون، ولا سيما مراقبة سير المرافق العامة وإعداد التقارير عن سير العمل فيها إلى الادارات المعنية، 
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ونتيجة للشكاوى اليومية من المواطنين عن سوء توزيع المياه في بلدات قضاء النبطية والانقطاع الدائم لها ووجود تعديات على الشبكة، 

يطلب محافظ النبطية من البلديات في قضاء النبطية التنسيق الكامل مع دائرة مياه النبطية وعدم السماح لأي كان بحفر الطرقات دون موافقة الدائرة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

كما ويطلب تفعيل الرقابة وإعداد التقارير حول عمل المستخدمين المكلفين توزيع المياه، علما بأن البلدية ليست المسؤولة عن القيام بعمليات التوزيع أو الصيانة الا من باب تنظيم وترشيد استغلال الموارد المائية والتوزيع العادل بين المواطنين المشتركين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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