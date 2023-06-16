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لبنان
مفتي عكار افتتح مسجد الرحمن في ديردلوم: ضرورة الوحدة ورص الصف ونبذ الفتنة
Lebanon 24
16-06-2023
|
10:50
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إفتتح مفتي عكار الشيخ زيد زكريا مسجد الرحمن بعد التوسعة والتحديثات به وذلك في منطقة ديردلوم، في حضور رئيس صندوق الزكاة أسامة الزعبي، وشخصيات.
وقال زكريا في خطبة الجمعة: "نحن في أيام مباركة من الأشهر الحرم والتي لها المنزلة والقدر عند الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا الى زيارة بيت الله الحرام".
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وأسف "لاستخدام السلاح في مجتمعاتنا وهذا ما يدمر العلاقات بين الناس"، متطرقا الى "الفرقة السائدة بين الناس وضرورة الوحدة ورص الصف ونبذ الفتنة بكل أشكالها".
وسياسيا انتقد زكريا ما وصفها "بالمسرحية الهزلية لانتخاب رئيس للجمهورية وكأنهم لا يسمعون صوت المرضى على أبواب المستشفيات ولا الطلاب غير القادرين على دخول الجامعات، مسرحية لم يمر التاريخ اللبناني عليها".
وأردف:"علقوا آمالكم بالله وأصلحوا ما بينكم وبين الله حتى يتبدل هذا الواقع والحال الصعب الذي تحكم به طبقة سياسية لا يعول عليها بشيء، بلاء ومنكرات وفقر وغلاء معيشة".
وتابع: "ينتظرون فرجا من بنك دولي و دولية شرقية أو غربية ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب".
وختم آملا من المولى ان "يجزي من سعى ببناء هذا المسجد كل خير وأن يعمر بالطاعة والصلاة، العناية ببيت الله لها أجرٌ كبير وعمل الخير مفتوح بدءًا من هذا المكان وصولا الى مساعدة الفقراء و إطعام المساكين وما أجمل التنافس على الخير وهذا الذي سيبقى لك بعد مماتك". (الوكالة الوطنية)
المصدر:
الوكالة الوطنية
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