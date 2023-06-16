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لبنان

الحلبي: الإمتحانات الرسمية ستجري في موعدها

Lebanon 24
16-06-2023 | 11:38
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أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أن "الإمتحانات الرسمية ستجري في موعدها لان مستقبل الطالب اللبناني فوق كل اعتبار".

وقال خلال حفل أقامته جمعية "كلنا أهل" لتكريم الأساتذة المتقاعدين في الكورة: "هذه السنة شهدت الكثير من الأزمات، وكنا نطمح لان تكون آخر سنة تعاني فيها المدارس والقطاع التعليمي، لذا، أيها النواب اتفقوا على انتخاب رئيس للجمهورية واسسوا لمؤسسات دستورية ودعوا آلية الحكم تنتظم من جديد لان التربية ليست قطاعا مستقلا بل جزء من البلد".
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وتابع: "هذه السنة بالرغم من مصاعبها و بجهود الاساتذة استطعنا ان ننجز سنة دراسية الى حد ما طبيعية، وشددنا على اجراء الامتحانات الرسمية. وهنا أحيي الاساتذة المشاركين في الامتحانات الرسمية لان لا شيء سوى التعليم نعطيه لاولادنا كي يتجاوزوا هذه المرحلة وتنفتح أمامهم آفاق المستقبل".

وختم: "المدرسة الرسمية تزدهر اذا احتضنتها بيئتها التي تسد النواقص في وزارة التربية".
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