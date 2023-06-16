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لبنان

في الضّاحية.. توقيف شخص لإقدامه على شراء درّاجات آليّة مسروقة

Lebanon 24
16-06-2023 | 12:06
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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات سريّة الضّاحية في وحدة الدّرك الاقليمي لمكافحة مختلف الجرائم، توافرت معلومات لهذه السّرية حول قيام أحد الأشخاص بشراء درّاجات آليّة مسروقة في محلّة موقف حيّ السّلّم – الضّاحية الجنوبية.
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على الفور، توصّلت فصيلة المريجة إلى تحديد المكان وداهمته وعثرت على /7/ درّاجات مسروقة، وأوقفت المشتبه فيه، ويدعى:

ع. ق. (من مواليد عام 1994، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بشراء الدّراجات الآليّة من شخصٍ يُدعى: (خ. ن.)، مع علمه المسبق بأنها مسروقة.

سُلّمت /3/ درّاجات آليّة مسروقة إلى مالكيها، وأودع (ع. ق.) المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.
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