في الميناء... اشكال وطعن بالسكاكين

وقع اشكال فردي في مدينة الميناء تخلله تضارب وطعن بالسكاكين، ما ادى الى اصابة احد الاشخاص.



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واعتراضاً على الاشكال، قام احد المواطنين باطلاق النار في الهواء الطلق وفرّ الى جهة مجهولة.