Advertisement

لبنان

في الميناء... اشكال وطعن بالسكاكين

Lebanon 24
16-06-2023 | 12:28
A-
A+
Doc-P-1078275-638225411253156771.jpg
Doc-P-1078275-638225411253156771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال فردي في مدينة الميناء تخلله تضارب وطعن بالسكاكين، ما ادى الى اصابة احد الاشخاص.
 
واعتراضاً على الاشكال، قام احد المواطنين باطلاق النار في الهواء الطلق وفرّ الى جهة مجهولة. 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
اطفالهن على ايديهن.. اشكال كبير بين امهات في احدى المدارس اللبنانية وفيديو يرصد ما حصل
lebanon 24
16/06/2023 21:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نحرص على ان يبقى الاستحقاق الرئاسي محطة في مسار العملية الديمقراطية المطبوعة في روح الوفاق الوطني وما يعزز الحرص عندنا ان كل الاطراف السياسية والمرشحين يعتمدون لغة التوافق والحوار بعيداً عن اشكال التحديات
lebanon 24
16/06/2023 21:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف ثلاثة أشخاص في الميناء - طرابلس
lebanon 24
16/06/2023 21:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على محلّ للأراكيل في الميناء.. ماذا حصل؟
lebanon 24
16/06/2023 21:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24

اشكال

الميناء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2023-06-16
06:00 | 2023-06-16
05:00 | 2023-06-16
14:08 | 2023-06-16
13:45 | 2023-06-16
13:04 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website