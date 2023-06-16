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لبنان
في الميناء... اشكال وطعن بالسكاكين
Lebanon 24
16-06-2023
|
12:28
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وقع اشكال فردي في مدينة الميناء تخلله تضارب وطعن بالسكاكين، ما ادى الى اصابة احد الاشخاص.
واعتراضاً على الاشكال، قام احد المواطنين باطلاق النار في الهواء الطلق وفرّ الى جهة مجهولة.
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