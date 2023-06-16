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لبنان

البيسري: لن ننكفئ عن القيام بكل ما يلزم لانجاح مهمة الدولة

Lebanon 24
16-06-2023 | 13:04
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تفقد المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري قبل ظهر اليوم، مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، واطلع من كبار الضباط وعناصر الأمن العام على سير الأعمال والإجراءات التي تتخذها دائرة الأمن العام في المطار.
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وأكد البيسري أمام العسكريين، على "أهمية عمل جهاز الامن العام في المطار ودقة عمله في سبيل حماية امن البلد الذي يبدأ من المطار"، مشددا على "المسؤولية الأمنية التي تقع على عاتق عناصر الأمن العام في هذا المرفق، فمهمته تقتضي التوازن بين الخدمة والتدقيق وسرعة البديهة لدى العسكري".
كما أثنى على "القدرات الذاتية لعناصر الامن العام التي تغطي في كثير من الأحيان النقص بالصيانة والتقنيات، والتي أثبتت ولا تزال، قدرة هؤلاء العناصر على تحمل المسؤولية"، مؤكدا "الحرص على تنفيذ التعليمات والتدابير القضائية من باب الالتزام بالمسؤولية والتي لا يكون المواطن على علم بها بالعمق، فعمل الأمن العام أمني قبل الشكل والمضمون".
 
وقال البيسري: "رغم كل التحديات التي تواجه عمل الأمن العام ولا سيما في المطار، سنتابع مهمتنا ولن ننكفئ عن القيام بكل ما يلزم لانجاح مهمة الدولة، لذلك نحتاج إرادة فريق عمل متكامل وهذا ما نقوم به".
 
هذا وأثنى على "المناقبية التي يتمتع بها  عناصر الأمن العام في المطار"، منوها بجهودهم، قائلا: "إنهم واجهة المطار والبلد على حد سواء، واول من يلتقيه القادمون الى لبنان وآخر من يراهم المغادرون، وهم لا يتعاطون فقط مع جواز سفر لذلك هم في مهمة أمنية وادارية".

 
وإذ أكد أن "المديرية ستكون دائما الى جانبهم"، دعاهم الى "التحلي بالصبر والقدرة على استيعاب القادمين من شتى دول العالم، وان يكونوا في خدمتهم مقابل الإلتزام بالتدابير والاجراءات القانونية".

 
وأشار الى أن "كل الأجهزة الأمنية من قوى الأمن الداخلي او الجمارك او جهاز أمن المطار او رئاسة المطار أو الشركة الوطنية، مسؤولة في المطار ولكن المسؤولية الكبيرة والظاهرة تقع على عاتق الامن العام فهو واجهة المطار وعمله لا يقتصر فقط على موسم معين".
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