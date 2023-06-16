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لبنان
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
16-06-2023
|
13:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 93100 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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