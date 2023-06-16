مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم.. هذا ما جاء فيها

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



الفراغ الرئاسي: متمدد حتى الساعة الى أجل غير مسمى بعد الجلسة الثانية عشرة لإنتخاب رئيس البلاد والتي أفضت الى تشدد الثنائي: أمل-حزب الله وحلفائهما التمسك برئيس تيار المردة سليمان فرنجية واستمرار المعارضة المتقاطعة على المضي بإسم الوزير السابق جهاد ازعور.

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وفيما انصرفت القوى السياسية لقراءة الأرقام والأحجام واستخلاص العبر وموازين القوى التي أفرزتها الجلسة للبناء على الشيء مقتضاه. في المرحلة المقبلة شكل موقف نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة مفاجأة للوسط السياسي بإقتراحه إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال عجز المجلس عن انتخاب الرئيس.

وفي موازاة الأفق الداخلي المقفل رئاسيا، تسود حال شديدة من الترقب لما سينتج حول الملف الرئاسي بعد استضافة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في قصر الاليزيه خصوصا أن الملف اللبناني مدرج ضمن جدول المباحثات في إطار مقاربة فرنسية-سعودية مشتركة حول لبنان وضرورة التعجيل بحل أزمته وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

وفيما تتحضر بيروت لزيارة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان الأربعاء المقبل والتي تستمر ثلاثة ايام لقاء جمع في الخارجية الفرنسية لودريان بوزيرة الخارجية كاترين كولونا تحضيرا لمهمته في لبنان.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



التوافق ثم التوافق ثم التوافق والحوار مبدأ اكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الجلسة الرئاسية واليوم جدد حثه على ضرورة الحواروالتوافق بدلا من التحدي والاستفزاز.

وذكر ان نفعت الذكرى الرئيس بري اشار الى ان لبنان نجا من محاولة خلق أزمة على خلفية التصويت الرئاسي وان الفريق الداعم للوزير ازعور كان يخطط لإفتعال مشكل والحمدالله نجونا من ازمة كبرى.

واذ تمسك رئيس المجلس بالمرشح سليمان فرنجية بإعتباره الوحيد الذي يستعمل الخطاب العروبي من بين المطروحة أسماؤهم إلا أنه أكد أن القبول بالجلوس والتفاهم يعني ضمنا أننا منفتحون على الحلول التي تخرج البلاد من أزمتها القائمة والتي تتهدد وجود لبنان ودوره كما تتهدد حياة اللبنانيين وأرزاقهم.

الملف الرئاسي كان حاضرا ايضا في لقاء الرئيس بري مع نائبه الياس بوصعب الذي تمنى على رئيس المجلس البدء بالتفكير في اجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال لم يتمكن المجلس الحالي من انتخاب رئيس للبلاد.

وبينما الداخل اللبناني يتحضر لوصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت وما سيحمل في جعبته من مبادرة فرنسية للمساعدة في حل معضلة الاستحقاق الرئاسي وما ستؤول اليه لقاءاته ومشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الاليزيه ويعرض معه الملفات ذات الاهتمام المشترك

ولاسيما الملف اللبناني وعلى راسه الاستحقاق الرئاسي.

فيما حثت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان القيادات السياسية واعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم واعطاء الاولوية للمصحلة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير.

وبانتظار موعد الجلسة الانتخابية المقبلة فان الرئيس بري الامين على التشريع كما شؤون الناس متمسك بدور وصلاحيات المجلس النيابي في التشريع واخذ دوره الطبيعي وللغاية دعا للجلسة التشريعية التي تعقد الاثنين المقبل وعلى جدول اعمالها مواضيع تهم المواطنين ولاسيما قوانين فتح الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والاجور والمخصصات للموظفين والعاملين في القطاع العام.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



الحدث اليوم في باريس. فاللقاء بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، خطف انظار اللبنانيين وحبس انفاسهم، وخصوصا ان اللقاء اتى بعد فشل مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية.

اللقاء بين ايمانويل ماكرون ومحمد بن سلمان تطرق بالتفصيل الى الوضع اللبناني، و الى استحقاق رئاسة الجمهورية.

ووفق مصادر قصر الاليزيه فان الرجلين اجتمعا على انفراد لمدة طويلة، فيما كان الوفدان الرسميان ينتظران في غرفة جانبية .

ويمكن القول ان اللقاء بين الجانبين تميز بالايجابية، فمعظم الملفات المطروحة بينهما لا مشاكل حولها، ولا سيما في الشق الاقتصادي. اذ ان التبادل التجاري بين البلدين سجل نموا كبيرا لمصلحة فرنسا، وهو امر يهم ماكرون والرأي العام الفرنسي. والايجابية التي ميزت اللقاء ككل، انسحبت على الوضع اللبناني، ما سمح بمقاربة الملف الرئاسي من دون مواقف مسبقة وفي جو بعيد تماما من التشنج.

وفي المعلومات ان ماكرون قارب الملف المطروح من دون ان يقدم تصورا واضحا، وبدا كأنه يريد ان يستمع من بن سلمان الى مقاربة السعودية. وهو موقف فرنسي جديد.

ففي المرحلة الاخيرة كان الفرنسي يضغط دائما على الجانب السعودي في سبيل تمرير معادلته القائمة على انتخاب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية واختيار نواف سلام رئيسا للحكومة. وهو خيار سقط ولم يعد قائما.

وعليه، فان الجميع يترقب الزيارة التي يقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان الاسبوع المقبل، اذ في ضوئها ستعيد باريس تحديد توجهاتها اللبنانية.

وسيستكمل الحراك الدولي باجتماع للدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني في قطر في مطلع تموز المقبل.

في الاثناء، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب موقفا لافتا، اذ قال انه اقترح على الرئيس بري البدء في التفكير جديا بالتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة اذا بقي البرلمان عاجزا عن انتخاب رئيس للجمهورية. فهل المشكلة في البرلمان الحالي فقط، ام في كيفية فهم بعض الاطراف اللبنانية مبدأ الانتخابات واللعبة الديمقراطية؟







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



على التوقيت الباريسي ضبطت ساعات سياسية لبنانية، فيما المواقيت المحلية خالية من اي جديد في ظل استمرار صليل انحلال التقاطعات الانتخابية، التي يبدو أنها باتت منتهية الصلاحية مع انتهاء الجلسة الثانية عشرة لانتخاب الرئيس.



جلسة نجا اللبنانيون مما كان يحضر فيها، كما أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحفي، قائلا إن المتقاطعين على جهاد أزعور كانوا واثقين بحصوله على سبعة وستين صوتا على الأقل، وكانوا يخططون لافتعال “مشكل من خلال البقاء في قاعة المجلس، وأخذ البلاد إلى مكان خطير جدا. مضيفا: إن على الجميع الاقتناع بأنه لا مخرج سوى بالحوار ..



حوار قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إنه المخرج الجدي الوحيد لانهاء الفراغ القاتل، معتبرا جلسة الرابع عشر من حزيران إثباتا جديدا أنه لا سبيل لحل الازمة الا بالتفاهم والابتعاد عن الشخصانية والحسابات الضيقة..



وبحسابات بينية وتقاطع مصالح اقليمية ودولية، جرى لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس، وهو ما شخصت اليه انظار بعض اللبنانيين، وينتظر نتائجه آخرون، ليبنوا على محتواه، المقتضى السياسي المطلوب.. فيما المطلوب محتوى سياسي محلي مبني على الحوار والمكاشفة، لا التراشق والمنازلة، وعندها تكون كل عوامل التواصل والتقارب الاقليمي والدولي مساعدة لانضاج حل محلي ..



اما اذا استمرت الامور على ما هي عليه، فنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أودع عين التينة مقترحا بالدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة في ظل التركيبة الحالية المعطلة لايجاد حلول رئاسية واقتصادية وغيرها..



في قضية النازحين وجد اللبنانيون العقم الدولي للحلول، وقد ظهر من خلال وقاحة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال إن الاتحاد لن يطبع العلاقة مع سوريا، وبالتالي لن يبدل سياسة إبقاء النازحين في لبنان، ما استدعى ردودا من العديد من السياسيين اللبنانيين، فيما ابتلع آخرون السنتهم، وهم الذين يكيلون الاتهام ليل نهار للحكومة السورية بعرقلة عودتهم ..







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



المجلس النيابي اللبناني عاجز عن انتخاب رئيس.

هذا هو الواقع المحزن، الذي يستدعي تدخلات خارجية، وهو واقع لا يمكن وصفه بأقل من كارثي ومأساوي، إذا ما أضيفت إليه كل التجارب الفاشلة في اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة منذ اربع سنوات على الاقل.

وبناء عليه، كل الانظار اليوم، لا على آراء الكتل، ولا على تواصل النواب، بل على آراء الدول وتواصلها، والحدث اليوم في هذا الاطار، شهدته باريس، من خلال اللقاء الذي جمع الرئيس ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي، علما أن الترقب المحلي سائد لما سيحمله الموفد الفرنسي الجديد الاسبوع المقبل الى بيروت.

وبعيدا من الشأن السياسي المحلي، لا تزال تداعيات مؤتمر بروكسل ترخي بظلها الثقيل على لبنان، نظرا إلى ما عبرت عنه بعض المواقف من اخطار على مستقبل الكيان.

واليوم، قال الرئيس العماد ميشال عون في بيان: إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلا، ونرفض ان يدفع لبنان ثمن الحرب التي شنت على سوريا.

واضاف الرئيس عون: إن مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بد وأن تطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي مستقبل لسوريا ولبنان تريدون دعمه” وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟

وختم الرئيس عون: إن مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد… هو قرار يقوض المجتمعين اللبناني والسوري معا، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



كل الأنظار نحو ما ستسفر عنه القمة الفرنسية السعودية في الأليزية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ملفات عديدة ومتشعبة. في الجانب الذي يهم اللبنانيين، أكدت مصادر ديبلوماسية مواكبة للقمة لل LBCI أن التوجه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ أرفع المناصب، وتكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة.



اللافت في اللقاء بين ماكرون وبن سلمان مع الوفد السعودي، حضور مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية باتريك دوريل ، من ضمن المسؤولين الفرنسيين.

الجدير ذكره أن دوريل مازال يتولى الملف اللبناني, كما يجدر التذكير أن الرئيس ماكرون عين جان إيف لودريان موفدا شخصيا لمتابعة الملف اللبناني ، وهو سيصل إلى بيروت الاربعاء المقبل ويباشر لقاءاته الخميس, بالرئيس بري وميقاتي والبطريرك الراعي.

في ملف آخر، مازالت الضجة قائمة بشأن المواقف التي أثيرت في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد في بروكسيل. وإلى المواقف التي أكدت على إبقاء النازحين حيث هم، تعهدت الدول المشاركة بمبلغ 9.6 مليار يورو، على شكل منح وقروض.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



لم تكن موقعة نساء البداوي غريبة عن جمهورية العراك الدائم والتي صارت مقاعدها النيابية معروضة للمزاد فلبنان الراقص على بحيرة بجع فرع الاوزاعي اعادت سيدات البداوي تمثيل جريمته في مشهد يعكس حالة " شد الشعر السياسي" والتدافع وأخذ اللبنانيين رهينة .. كحال اطفال النسوة الذين كانوا شهودا مظلومين.

وآخر عرض للمزاد جاء من "متحف" عين التينة بفكرة قدمها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب طارحا الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة اذا ما عجزنا عن انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان المشهد مبكي هناك، إذ ان بوصعب نفسه هو مبتكر التمديد للانتخابات البلدية معللا الاسباب الموجبة ومؤكدا ان اجراءها اصبح اليوم شبه مستحيل كان ذلك قبل شهرين، واليوم صار المستحيل اعجوبة بأن يتمكن لبنان من اجراء النيابية وهو العاجز عن البلدية.

ولما اصر نائب رئيس مجلس النواب على "بنات افكاره" وان الطرح ليس واردا من رئيس المجلس بدا واضحا ان الفكرة لنبيه بري وان بوصعب مروج العملة الصعبة.

وبرسالة الانتخابات المبكرة فإن بري يقول لنواب المجلس الحالي انكم لن تتمكنوا من انتخاب رئيس حتى العام الفين وستة وعشرين وهو قال للشرق الاوسط اليوم ان لبنان نجا من محاولة افتعال أزمة، على خلفية التصويت الرئاسي، وعلى الجميع الاقتناع بأنه لا مخرج سوى الحوار.

لكن لماذا الحوار والدورة الثانية لم تعقد بعد؟ وكيف لم يستثمر رئيس المجلس فرصة حضور مئة وثمانية وعشرين نائبا دون تغيب بعذر او من دون عذر؟ لقد كان النواب يجلسون تحت ناظريه لكنه استعجل طي صفحة الدورة الاولى واطفأ انوار المجلس ثم هيا بنا الى الحوار وتلك هي الاعجوبة.

وصانعا الاعجايب بري وبوصعب قدما اليوم صاعقا جديدا قد يتفجر سياسيا لدى بقية الاقطاب والتي بدورها ما تزال تنفض عنها الآم الجلسة المدمرة وآثار الدمار بدت واضحة على التيار الوطني الحر الذي يعد مضبطة اتهام بحق نواب خرجوا من "بيت جبران وراحوا لبيت الجيران".

وقد توعد النائب غسان عطالله هؤلاء المفترضين وقال إن التيار يجري عملية تدقيق في تصويت عدد من النواب لمصلحة سليمان فرنجية على ان تتخذ اجراءات بحقهم قريبا جدا.لكن هذه الاجراءات وعلى مستوى دولي واوروبي قد تأخذ شكل العقوبات ضد المعطلين جلسة الانتخاب، وستتضح معالم هذه الخطوة وغيرها من الملف اللبناني في ختام قمة ماكرون بن سلمان.

وبحجم تأثير ملف السودان المضطرب واضطهاد شعب دارفور كان لبنان بندا على طاولة الاليزيه بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وسيترجم مستوى الاهتمام في الازمة اللبنانية بزيارة وزير خارجية فرنسا الاسبق جان ايف لودريان الى بيروت الاربعاء المقبل .

وربما تصل فرنسا الى لبنان لتعالج ملفا انسانيا مختلفا وذلك مع تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي هينبعل معمر القذافي. وقالت معلومات الجديد ان القذافي الموجود حاليا تحت وصاية قوى الامن وشعبة المعلومات خسر الكثير من وزنه بسبب استمراره بالاضراب عن الطعام وهو يرفض مقابلة الاطباء واذا ما استمر على اضرابه فإن حاله قد تشهد المزيد من التدهور.

وفي المسؤوليات فإن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وكما تصرف القضاء بكف يد القاضي طارق البيطار عن ملف جريمة المرفأ .. بإمكانه وبصلاحياته يستطيع ان يكف يد القاضي زاهر حمادة عن جريمة الاعتقال لهنيعال القذافي لكن عويدات لن يقدم على هذه الخطوة ما لم تصله مذكرة اخلاء السبيل ممهورة بتوقيع الرئيس نبيه بري.