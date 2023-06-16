فجأة... عطل يطرأ على "واتساب"

أفادت المعلومات ان عطلاً تقنياً طرأ على تطبيق "واتساب" يشمل المقاطع الصوتية والصور والملصقات.

ورصد موقع "داون ديتكتر" مئات التبليغات عن عطل في خدمة الـ "واتساب".

Advertisement

وأكد مغردون عبر "تويتر" حصول عطل في خدمة الـ "واتساب" في حين لم تصدر الشركة المُشغلة اي بيان حتى الساعة.