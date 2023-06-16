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لبنان
رواتب تموز قد تكون جاهزة قبل الأضحى
Lebanon 24
16-06-2023
|
17:04
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ثمّة ترجيحات أن رواتب تموز يمكن أن تكون جاهزة قبل الأضحى، إذا لم تظهر عراقيل، ليس في ما خص الجلسة التشريعية، إنما بعد انعقادها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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