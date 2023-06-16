رواتب تموز قد تكون جاهزة قبل الأضحى

ثمّة ترجيحات أن رواتب تموز يمكن أن تكون جاهزة قبل الأضحى، إذا لم تظهر عراقيل، ليس في ما خص الجلسة التشريعية، إنما بعد انعقادها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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