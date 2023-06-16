مرشّحون للرئاسة في بيروت

يتواجد في العاصمة بيروت منذ أيام مرشحون للرئاسة، من أصحاب السمعة المصرفية والمالية، والارتباطات بمؤسسات وجهات كبرى حول العالم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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