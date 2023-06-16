24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل يميل إلى حسم الموقف داخل "التيار"سريعاً.. وهذا ما جرى في "صالون المجلس"
Lebanon 24
16-06-2023
|
22:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مطّلعة على مناقشات قيادة التيار الوطني الحر بشأن الملف الرئاسي إن رئيس الحزب النائب جبران باسيل لا يربط انتظام العمل الحزبي بالاستحقاق نفسه، وإنه مستعد في أي لحظة لاتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة بحق من يخالفون قرار التيار بالتصويت للمرشح جهاد أزعور، كما كتبت" الاخبار".
Advertisement
وأوضحت المصادر أن باسيل دعا، بعد انتهاء جلسة الأربعاء الماضي، كل أعضاء الكتلة إلى اجتماع في أحد صالونات مجلس النواب، وجرى البحث في طريقة التصويت خلال الجلسة، وسأل عمّا إذا كان هناك من خالف القرار.
ورغم المعلومات عن توتر بدا واضحاً في الكلام مع النائب آلان عون الذي رفض طريقة المساءلة، إلا أن باسيل سمع جواباً واضحاً ومباشراً من نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بأنه لم يلتزم بالقرار، وذكّر بأنه أبلغ باسيل بقراره قبل انعقاد جلسة الانتخاب.ووفق المعلومات نفسها، فإن قيادة التيار الوطني تدرس بشكل غير رسمي الوضع، وتُرك لباسيل قرار دعوة قيادة التيار إلى اجتماع طارئ للبحث في الأمر، وسط تضارب المواقف، بين من يدعو إلى محاسبة فورية لمعاقبة من خالف القرار، ومن يرى ضرورة تأجيل الملف الداخلي للتيار إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. وتحدثت المصادر عن أن باسيل يميل إلى حسم الموقف سريعاً، خصوصاً إذا كان مقتنعاً بأن هناك من خالف القرار غير بو صعب، وبالتالي فهو يفضل خسارة صوت في الانتخابات الرئاسية، إذا كان ذلك سيشكل عامل ضبط للآخرين، خصوصاً من جرى الحديث عن معارضتهم قرار ترشيح أزعور، أو أظهروا ميلاً إلى عدم الالتزام بالقرار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
Lebanon 24
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
03:45 | 2023-06-16
16/06/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
08:28 | 2023-06-16
16/06/2023 08:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
04:58 | 2023-06-16
16/06/2023 04:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الى حاملي "الشيكات" بالدولار... معلومات تهمكم
Lebanon 24
الى حاملي "الشيكات" بالدولار... معلومات تهمكم
12:30 | 2023-06-16
16/06/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. "الفاشينيستا" اللبنانية الشهيرة تستعد لزواجها الثاني (صور)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. "الفاشينيستا" اللبنانية الشهيرة تستعد لزواجها الثاني (صور)
04:30 | 2023-06-16
16/06/2023 04:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:20 | 2023-06-16
أزعور لن ينسحب.. وطرح الانتخابات النيابية المبكّرة يسقط في مهده
22:11 | 2023-06-16
ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان.. فرنسا تدعم حلاً واقعياً لا مرشّحاً معيناً
22:35 | 2023-06-16
الكلام الخطير لبري عن انتخاب أزعور: دعوة للتسوية؟
00:17 | 2023-06-17
آخر خبرٍ عن حالة نجل معمّر القذافي داخل سجنه في لبنان.. ماذا كشف محاميه؟
00:01 | 2023-06-17
طرابلس خريف 2023: نجمةُ لبنان العالَمية
23:23 | 2023-06-16
"رئاسة توافقية".. من سيدفع الثمن؟
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
17/06/2023 07:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
17/06/2023 07:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
17/06/2023 07:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact