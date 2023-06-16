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لبنان

نصاب المجلس العسكري و"الخطر الداهم" على الجيش

Lebanon 24
16-06-2023 | 22:39
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نقلت "نداء الوطن" عن مصدر معني أنّ "الخطر" بدأ يتسلل الى المؤسسة العسكرية بسبب "عدم اكتمال نصاب المجلس العسكري". ولفت الى خطورة كبيرة تتهدد ثلاثة مواقع، ومنها موقع رئيس الاركان في الجيش".
واكد المصدر أنّ أهمية تعيين رئيس للأركان تكمن في ثلاث حالات:اولاً- اذا سافر قائد الجيش فينوب عنه.
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ثانياً- اذا انتخب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، فيتسلم القيادة بالإنابة.
ثالثاً- اذا احيل قائد الجيش على التقاعد يصبح رئيس الاركان قائداً للجيش بالإنابة.
وأشار المصدر الى أنّ التسويق لامكانية أن ينوب عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب عن قائد الجيش،"أمر لا يستقيم قانوناً". وقال إنّ المجلس العسكري يتبع وزارة الدفاع، وهو خارج هيكلية الجيش، وبالتالي، فإنّ الحل هو "بملء الشغور في المجلس العسكري سريعاً بالتعيين".
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