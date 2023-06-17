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لبنان

آخر خبرٍ عن حالة نجل معمّر القذافي داخل سجنه في لبنان.. ماذا كشف محاميه؟

Lebanon 24
17-06-2023 | 00:17
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أكد المحامي بول رومانوس، الجمعة، أنّ موكله هانيبال القذافي يعاني من تدهور حالته الصحية خلال الأسبوع الثاني من إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على سجنه في لبنان من دون محاكمة.

وفي حديثٍ عبر وكالة "أسوشييتد برس"، قال رومانوس إن "هانيبال يشرب كميات قليلة من المياه، ناهيك عما يعانيه من ضعف وآلام في العضلات"، موضحاً أنه "يتمّ فحص هانيبال يومياً حيث تبين أنه يعاني من آلام في الظهر والتهاب في العمود الفقري، وقال: "لولا إرادة موكلي القوية لما كان قادراً على الاستمرار بالإضراب عن الطعام".
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وبدأ هانيبال، نجل الرئيس الليبي الأسبق، معمر القذافي، إضراباً عن الطعام مطلع حزيران الجاري، وهو يعتبر نفسه "معتقلاً سياسياً" في لبنان، وقال محاميه إنّ التوقيف "سياسي وكيدي وتعسفي وحرية هنيبعل محتجزة بتهمٍ لم يرتكبها أبداً".
 
وكان هنيبعل القذافي أوقف في لبنان عام 2015 بعد "خطفه" من سوريا، وذلك على خلفيّة قضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر في ليبيا قبل 45 عاماً. (الحرة - أسوشييتد برس)

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