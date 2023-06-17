آخر خبرٍ عن حالة نجل معمّر القذافي داخل سجنه في لبنان.. ماذا كشف محاميه؟

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وفي حديثٍ عبر وكالة "أسوشييتد برس"، قال رومانوس إن "هانيبال يشرب كميات قليلة من المياه، ناهيك عما يعانيه من ضعف وآلام في العضلات"، موضحاً أنه "يتمّ فحص هانيبال يومياً حيث تبين أنه يعاني من آلام في الظهر والتهاب في العمود الفقري، وقال: "لولا إرادة موكلي القوية لما كان قادراً على الاستمرار بالإضراب عن الطعام".وبدأ هانيبال، نجل الرئيس الليبي الأسبق، معمر القذافي، إضراباً عن الطعام مطلع حزيران الجاري، وهو يعتبر نفسه "معتقلاً سياسياً" في لبنان، وقال محاميه إنّ التوقيف "سياسي وكيدي وتعسفي وحرية هنيبعل محتجزة بتهمٍ لم يرتكبها أبداً".