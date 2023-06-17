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لبنان

نائب... "بدو يترشح عالرئاسة ومستحي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-06-2023 | 01:15
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يُنقل عن احد النواب الموارنة رغبته الكبيرة في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وأنه  من الممكن ان يشكل نقطة تلاقٍ جديدة لبعض الأفرقاء في لبنان في حال أرادوا اختيار مرشح جديد لهم.
وعلى الرغم من هذا الكلام الذي يرد على لسان النائب في بعض اجتماعاته العلنية، الا انه يطلب من مناصريه ومن الصحافيين المقربين منه عدم الاضاءة على امكان ترشحه، وذلك لضمان تحالفاته المتقلبة خلال هذه الفترة.
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وبحسب المعلومات" فان النائب المذكور راجع وسائل الاعلام قبل ايام  متمنيا الاضاءة على "حدث سياسي" قام به، رغم  مرور 24 ساعة عليه، فتجاوبت معه قلة"لاعتبارات معروفة".

لبنان

خاص

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