Advertisement

لبنان

في المناطق.. ماذا يفعل "تيار المستقبل"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-06-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1078385-638225885134148434.jpg
Doc-P-1078385-638225885134148434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
برزت مؤخراً "حركة تصاعديَّة" لمسؤولين في "تيار المستقبل" ضمن مختلف المناطق، إذ تكثفت الجولات على مختلف المرجعيّات الشعبية في خطوةٍ لـ"إعادة لم الشَّمل" بعد شبهِ غياب خلال الفترة الماضية.
Advertisement
ووفقاً لمصادر مقرّبة من "المستقبل"، فإنَّ هذه الحركة اقترنت بجُملةٍ من المواقف التي تشيرُ إلى أنَّ نشاط "التيار" لم ينتهِ ولم يتوقف أصلاً خصوصاً في الأوساط الإجتماعية والشعبية، موضحةً أن المسيرة مستمرّة و"مكملة" إلى جانب الناس، وأضافت: "كل ذلك يحصلُ بمعزلٍ وسط قرار تعليق العمل السياسي الذي يلتزمُ به التيار أشدّ التزام على صعيد كافة مكوّناته، ولا خروج أصلاً عن إطار هذا القرار طالما أنَّ الرئيس سعد الحريري ما زال مُتمسّكاً به".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-06-17
02:00 | 2023-06-17
02:31 | 2023-06-17
02:15 | 2023-06-17
02:09 | 2023-06-17
01:30 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website