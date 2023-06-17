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لبنان
في المناطق.. ماذا يفعل "تيار المستقبل"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-06-2023
|
01:45
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برزت مؤخراً "حركة تصاعديَّة" لمسؤولين في "تيار المستقبل" ضمن مختلف المناطق، إذ تكثفت الجولات على مختلف المرجعيّات الشعبية في خطوةٍ لـ"إعادة لم الشَّمل" بعد شبهِ غياب خلال الفترة الماضية.
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ووفقاً لمصادر مقرّبة من "المستقبل"، فإنَّ هذه الحركة اقترنت بجُملةٍ من المواقف التي تشيرُ إلى أنَّ نشاط "التيار" لم ينتهِ ولم يتوقف أصلاً خصوصاً في الأوساط الإجتماعية والشعبية، موضحةً أن المسيرة مستمرّة و"مكملة" إلى جانب الناس، وأضافت: "كل ذلك يحصلُ بمعزلٍ وسط قرار تعليق العمل السياسي الذي يلتزمُ به التيار أشدّ التزام على صعيد كافة مكوّناته، ولا خروج أصلاً عن إطار هذا القرار طالما أنَّ الرئيس سعد الحريري ما زال مُتمسّكاً به".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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