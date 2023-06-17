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لبنان
أمرٌ لافت حصلَ داخل مصرف لبنان.. ماذا طُلب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-06-2023
|
02:15
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أوعزت جهة رسمية في مصرف لبنان الى كل الفروع والأقسام للقيام سريعاً بأعمال الصيانة المطلوبة.
وأشار مصدر تقني تنفيذي إلى أن ورش الصيانة تسرع في إنجاز التصليحات المطلوبة في كافة الفروع إضافة الى صيانة السيارات وإنجاز لوائح المشتريات قبل إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
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ولفت المصدر إلى أن الجهاز الإداري في مصرف لبنان قام بهذه الخطوة تحسباً لأي عرقلة بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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