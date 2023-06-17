"شحّ مالي".. أزمة تطالُ الرواتب لدى هذه الجهة الرسمية

يعاني إتحاد بلديات المتن الشمالي شحاً مالياً ينعكس على دفع الرواتب والأجور والصيانة وسائر المستلزمات اللوجستية الداخلية بسبب عدم تسديد البلديات مستحقات الإتحاد منذ أكثر من 5 سنوات، إضافة إلى أن الصندوق البلدي المستقل غائب عن السمع ويتأخر في دفع حقوق الإتحاد.

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وبحسب المصدر، فإن "عدداً من رؤساء البلديات أقروا بحقوق الإتحاد المالية في آخر جلسة عقدت ولكنهم رفضوا الدفع من منطلق أن بلدياتهم تعاني ايضاً شحاً مالياً وعجزاً عن تسيير الشؤون البلدية إلا بالحد الأدنى".