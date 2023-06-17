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لبنان

بيرم من معرض "صناعتي": هناك مواهب تستحق تسليط الضوء عليها

Lebanon 24
17-06-2023 | 03:31
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أكد وزير العمل مصطفى بيرم خلال زيارته المعرض الصناعي الاول "صناعتي"، أنّ هناك "زخماً من المواهب يستحق ان يسلط الضوء عليه يحمل شعار فخر الصناعة اللبنانية".
 
وشرع المعرض أبوابه، في يومه الثاني، أمام صناعييه وزواره الذين أتوا اليه من مختلف المناطق لكي يجولوا بين ارجائه، مفتخرين بأبناء الوطن حاملين شعار "صنع في لبنان".
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ومن بين الحضور كان لوفد من وزارة الصناعة لمسة خاصة ورئيس اتحاد نقابة المهندسين المهندس عارف ياسين اضافة الى الملحق الايراني ووفد من جمعية الثناء والعطاء ممثلة برئيستها ووفد نسائي من سوريا إضافة الى بعض الفعاليات والشخصيات والزوار.
 
وأعلن بيرم أنّ منظمة العمل الدولية وافقت على طلبه تغطية دورات التدريب المهني العالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من خلال ندوة خاصة به نظمت داخل المعرض. كذلك، أقيم أيضاً منتدى بعنوان "القطاع الصناعي فرص النمو والتحديات التوجه شرقاً". 
ويستمر المعرض لغاية نهار الأحد في 18 حزيران، من الـ2 بعد الظهر حتى 10 مساء.
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