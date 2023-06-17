بري استقبل ميقاتي في عين التينة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث كان هناك عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.بعد اللقاء غادر الرئيس ميقاتي دون الادلاء بتصريح.في سياق آخر، عرض رئيس المجلس المستجدات السياسية والأوضاع العامة أيضا مع الوزير السابق غازي العريضي .