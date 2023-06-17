الصايغ: بري يعمل لخدمة "الممانعة" وأرقام أزعور أعطت إنتصاراً للفريق الذي رشّحه

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وفي حديث عبر إذاعة "لبنان الحر"، لفت الصايغ إلى أنّ "النتيجة التي حققها أزعور في جلسة 14 حزيران كانت إيجابية لأن الأخير منذ فترة غير منخرط في الساحة السياسية اللبنانية وله علاقات جيدة دولية اقتصادياً، كما أنه بعيدٌ عن المنظومة".وتحدث عن إيجابية ثالثة تمثلت بالـ77 صوتاً لم يصوتوا لمرشح الممانعة، "ما أخاف الفريق الآخر حيث تبينت نيته ببتر الدورة الثانية وعمد نوابه كالعادة الى الهروب من الاستحقاق لان النواب المترددين الـ17 كانوا سيصوتون لأزعور في الدورة الثانية".وأشار الى ان "من يتكلم على الإصطفافات يتحدث بمنطق الممانعة"، وأضاف: "لو أردنا الاصطفاف لرشحنا أحد رؤساء الأحزاب".