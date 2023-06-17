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لبنان

الصايغ: بري يعمل لخدمة "الممانعة" وأرقام أزعور أعطت إنتصاراً للفريق الذي رشّحه

Lebanon 24
17-06-2023 | 04:49
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رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ أن "ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور والأرقام التي بدأت تتكثف حول اسمه قبل الجلسة الرئاسية الأربعاء الماضي، أعطت انتصاراً للفريق الذي رشحه". 
 
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وفي حديث عبر إذاعة "لبنان الحر"، لفت الصايغ إلى أنّ "النتيجة التي حققها أزعور في جلسة 14 حزيران كانت إيجابية لأن الأخير منذ فترة غير منخرط في الساحة السياسية اللبنانية وله علاقات جيدة دولية اقتصادياً، كما أنه بعيدٌ عن المنظومة".
 
وتحدث عن إيجابية ثالثة تمثلت بالـ77 صوتاً لم يصوتوا لمرشح الممانعة، "ما أخاف الفريق الآخر حيث تبينت نيته ببتر الدورة الثانية وعمد نوابه كالعادة الى الهروب من الاستحقاق لان النواب المترددين الـ17 كانوا سيصوتون لأزعور في الدورة الثانية".
 
وأشار الى ان "من يتكلم على الإصطفافات يتحدث بمنطق الممانعة"، وأضاف: "لو أردنا الاصطفاف لرشحنا أحد رؤساء الأحزاب".
 
واعتبر الصايغ أن "الرئيس نبيه بري هو الرأس المدبر لفريق الممانعة ويعمل لخدمة هذا الفريق والا كان بإمكانه الطلب واقناع النواب البقاء في المجلس لاستكمال الدورة الثانية"، وقال: "المطلوب من بري فتح المجلس وليس الضحك على الناس محلياً ودولياً". 
 

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