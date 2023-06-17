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لبنان

بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة توقيف سوريّ في الشويفات... ماذا كان سيُهرّب إلى أستراليا؟

Lebanon 24
17-06-2023 | 04:57
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات الى الخارج وتوقيف أفرادها.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصّلت الى معلومات مؤكدة حول قيام إحدى شبكات تهريب المخدّرات، بالتحضير لعملية تهريب كمية من المواد المخدّرة من لبنان الى أستراليا عبر شحنة من زيت الزيتون.

وبعد المتابعة، تم تحديد هوية أحد أفراد هذه الشبكة، وهو مكلّف بالتنسيق مع المخلص الجمركي لشحن البضاعة، ويدعى:

ف. ط. (مواليد عام 1988، سوري)
بتاريخ 4-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الشويفات، وبالتزامن تم ضبط /10/ غالونات من الزيت سعة الواحد /20/ ليترًا بحوزة المخلص الجمركي الذي كان بصدد شحنها الى أستراليا.

وقد أجريت تحاليل مخبرية على عيّنات الزيت، بحيث تبيّن أن إحداها يحتوي على نسبة ٥٠% من مادة " Methamphetamine"، وهي نوع من المؤثّرات العقليّة الخاضعة للرّقابة التي تدخل في تصنيع الحبوب المخدّرة.

بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
 
 
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