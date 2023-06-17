Advertisement

لبنان

مفاجأة عن لبنان.. تخطى دولاً كبرى في قائمة عن إستهلاك "منتج شهير"!

Lebanon 24
17-06-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1078435-638226012117829941.jpg
Doc-P-1078435-638226012117829941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يجذب السيجار الفاخر الأثرياء حول العالم كنوع من التباهي والتمتع به، وما تبين هو أن هناك مجموعة من الدول التي تعتبرُ مستهلكة ضخمة له.
 
وفي هذا الإطار، نشرت شركة "ستاستا" المتخصصة في خدمة البيانات الإحصائية، قائمة بالدول الأكثر إنفاقاً على السيجار الفاخر في 2022، وقد جاء لبنان في طليعتها.
Advertisement
 
وفي ما يلي القائمة التي تم الحديث عنها:
 
1- لبنان 
 
- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 36.7
 
2- أميركا
 
- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 35.6
 
3- قطر
 
- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 27.4
 
4- لوكسمبورغ
 
- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 20.2
 
5- آيسلندا
 
- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 15.1
 
6- سويسرا
 
- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 14.7
 
7- المملكة المتحدة
 
- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 13.7
 
8- البحرين

- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 12.4
 
9- هولندا
 
- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 12.1
 
10- فنلندا
 
- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 10.8
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2023-06-17
11:56 | 2023-06-17
11:49 | 2023-06-17
11:22 | 2023-06-17
10:57 | 2023-06-17
10:29 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website