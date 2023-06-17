مفاجأة عن لبنان.. تخطى دولاً كبرى في قائمة عن إستهلاك "منتج شهير"!

يجذب السيجار الفاخر الأثرياء حول العالم كنوع من التباهي والتمتع به، وما تبين هو أن هناك مجموعة من الدول التي تعتبرُ مستهلكة ضخمة له.

وفي هذا الإطار، نشرت شركة "ستاستا" المتخصصة في خدمة البيانات الإحصائية، قائمة بالدول الأكثر إنفاقاً على السيجار الفاخر في 2022، وقد جاء لبنان في طليعتها.

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وفي ما يلي القائمة التي تم الحديث عنها:

1- لبنان

- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 36.7

2- أميركا

- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 35.6

3- قطر

- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 27.4

4- لوكسمبورغ

- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 20.2

5- آيسلندا

- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 15.1

6- سويسرا

- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 14.7

7- المملكة المتحدة

- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 13.7

8- البحرين



- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 12.4

9- هولندا

- متوسط إنفاق الفرد السنوي بالدولار عام 2022: 12.1

10- فنلندا