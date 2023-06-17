Advertisement

لبنان

بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-06-2023 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1078465-638226082021006421.jpg
Doc-P-1078465-638226082021006421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكرت مؤسسة كهرباء لبنان ، في بيان، لوزير الداخلية والبلديات وقيادة قوى الأمن الداخلي – شعبة المعلومات وقيادة الجيش، "جهودهم الحثيثة والسريعة التي أدت الى إلقاء القبض على المتورطين بالسرقات الممنهجة التي طالت وتطال منشآت المؤسسة وآخرها سرقة كابلات التوتر العالي 220 ك.ف من أنفاق وسط بيروت، وكذلك سرقة أبراج التوتر العالي في منطقة مقنة البقاعية التي أدت الى انهيار خمسة أبراج نقل رئيسية 220 ك.ف، وسوقهم الى العدالة".
Advertisement
 
وأعلنت المؤسسة أنها "ستقوم فورا وكما جرت العادة بإبلاغ القوى الأمنية عن أي تعديات جديدة قد تحصل، وهي على كامل الاستعداد للتعاون وفقا للامكانيات المتوفرة مع كافة القوى الأمنية لوقف هذه التعديات التي أدت الى خسائر مادية جسيمة باتت خارج قدرة المؤسسة على تحملها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2023-06-17
11:56 | 2023-06-17
11:49 | 2023-06-17
11:22 | 2023-06-17
10:57 | 2023-06-17
10:29 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website