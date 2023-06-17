Advertisement

لبنان

المقداد: فرنجية هو مرشح قويّ وجديّ

Lebanon 24
17-06-2023 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1078477-638226110968628329.jpg
Doc-P-1078477-638226110968628329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد أنَّ "حل الأزمات التي يتخبط فيها اللبنانيون وتتفاقم يوما بعد آخر يتطلب انتظاما للعمل السياسي، وهذا الانتظام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".
 
وأضاف خلال لقاء سياسي حواري، نظمته العلاقات العامة ل"حزب الله" في غربي بعلبك: "الوزير سليمان فرنجية الذي دعم ترشيحه حزب الله، هو مرشح قوي وجدي، وليس مرشح تحد، في حين أن الطرف الآخر مصر على رئيس تحد ضد الوزير فرنجية"، معتبرا أن "الملف الأبرز والأهم هو ملف النازحين في لبنان، والوزير فرنجية هو الشخص الأمثل والمخوَّل، في بحث هذا الملف مع الحكومة السورية، وهو الأقدر على الاجتماع والتحدث مع كافة الأفرقاء اللبنانيين، قبل بحث أنه يحمي ظهر المقاومة، وإن كان لدى الطرف الآخر شخص بهذه المواصفات، فليتفضل ويطرح على طاولة الحوار والتفاهم".
Advertisement
 
ونوه المقداد بموقف أهل كفرشوبا، مشيدا ب "وقوفهم في وجه جرافة الإحتلال الصهيوني، ولا سيما ذلك البطل الذي غرس نفسه في التراب ومنع العدو من جرف وتغيير معالم المنطقة والتلاعب بنقاط الحدود"، مشيرا إلى أنَّ "هذا الصمود والإرادة في نفوس شعبنا رسختهما قوة الردع الذي صنعته المقاومة وقيادتها الشجاعة والحكيمة".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2023-06-17
11:56 | 2023-06-17
11:49 | 2023-06-17
11:22 | 2023-06-17
10:57 | 2023-06-17
10:29 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website