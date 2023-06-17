المقداد: فرنجية هو مرشح قويّ وجديّ

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رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد أنَّ "حل الأزمات التي يتخبط فيها اللبنانيون وتتفاقم يوما بعد آخر يتطلب انتظاما للعمل السياسي، وهذا الانتظام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".وأضاف خلال لقاء سياسي حواري، نظمته العلاقات العامة ل"حزب الله" في غربي بعلبك: "الوزير سليمان فرنجية الذي دعم ترشيحه حزب الله، هو مرشح قوي وجدي، وليس مرشح تحد، في حين أن الطرف الآخر مصر على رئيس تحد ضد الوزير فرنجية"، معتبرا أن "الملف الأبرز والأهم هو ملف النازحين في لبنان، والوزير فرنجية هو الشخص الأمثل والمخوَّل، في بحث هذا الملف مع الحكومة السورية، وهو الأقدر على الاجتماع والتحدث مع كافة الأفرقاء اللبنانيين، قبل بحث أنه يحمي ظهر المقاومة، وإن كان لدى الطرف الآخر شخص بهذه المواصفات، فليتفضل ويطرح على طاولة الحوار والتفاهم".ونوه المقداد بموقف أهل كفرشوبا، مشيدا ب "وقوفهم في وجه جرافة الإحتلال الصهيوني، ولا سيما ذلك البطل الذي غرس نفسه في التراب ومنع العدو من جرف وتغيير معالم المنطقة والتلاعب بنقاط الحدود"، مشيرا إلى أنَّ "هذا الصمود والإرادة في نفوس شعبنا رسختهما قوة الردع الذي صنعته المقاومة وقيادتها الشجاعة والحكيمة".