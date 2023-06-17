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لبنان

عُثِرَ عليهما فاقدين للوعي وساقطين على الأرض... ماذا حصل في بخعون مع شاب وطفل؟

Lebanon 24
17-06-2023 | 09:50
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تعرض الشاب م. ح. (25 عاماً) والفتى م. ص. (11 عاماً) للإختناق أثناء قيامهما بأعمال تنظيف بأحد المحال في بلدة بخعون - الضنية (محلة جورة أبو عمر)، وذلك نتيجة إستنشاقهما غازات مواد التنظيف بعد خلطهما الجاڤيل والكلور بالماء.
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وقامت ممرضة تسكن في الجوار بتقديم الاسعافات الأولية لهما بعدما وجدتهما فاقدين للوعي وساقطين أرضاً، قبل أن تحضر فرق إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان وتنقلهما إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج. وقد وصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.
 
 
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