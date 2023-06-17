عُثِرَ عليهما فاقدين للوعي وساقطين على الأرض... ماذا حصل في بخعون مع شاب وطفل؟

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تعرض الشاب م. ح. (25 عاماً) والفتى م. ص. (11 عاماً) للإختناق أثناء قيامهما بأعمال تنظيف بأحد المحال في بلدة بخعون - الضنية (محلة جورة أبو عمر)، وذلك نتيجة إستنشاقهما غازات مواد التنظيف بعد خلطهما الجاڤيل والكلور بالماء.وقامت ممرضة تسكن في الجوار بتقديم الاسعافات الأولية لهما بعدما وجدتهما فاقدين للوعي وساقطين أرضاً، قبل أن تحضر فرق إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان وتنقلهما إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج. وقد وصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.