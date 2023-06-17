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لبنان

حريق في بلدة قاقعية الجسر

Lebanon 24
17-06-2023 | 09:55
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اندلع حريق في بلدة قاقعية الجسر، وتعمل فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة من القرى المجاورة على إخماده، وقد اقتصرت الاضرار على الارضي الزارعية.

 
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حريق

قاقعية الجسر

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