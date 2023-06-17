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لبنان

إحراق إطارات وسط الطريق على أوتوستراد خلدة

Lebanon 24
17-06-2023 | 11:22
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أقدم عدد من المحتجّين، اليوم السبت، على إحراق الإطارات في وسط الطريق على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت.

 
وعملت عناصر من الجيش على اعادة فتح السير في المحلة.
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