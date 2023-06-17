ماذا كشف السفير السعودي السابق عن الرئاسة في لبنان؟

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أكّد السّفير السّابق للمملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري أنّ "الفرنسيين بذلوا جهداً في مبادرتهم الداعمة للوزير السابق سليمان فرنجيّة ولكن رأينا الاصطفافات ورأينا الاعتراض من الجانب المسيحي على هذه المبادرة".وقال في حديث للـMTV: "يجب أن نتذكر عهد الرئيس السابق ميشال عون الذي أوصل لبنان إلى هذه الحالة اليوم"، سائلًا: "لماذا يُعيد اللّبنانيّون التّجربة السّيّئة لعهد عون؟".وأضاف عسيري: "كل فريق في لبنان يقول إنّه انتصر على الآخر في الجلسة الأخيرة لكن المطلوب حوار بنّاء".