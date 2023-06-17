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لبنان
على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
17-06-2023
|
13:16
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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