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لبنان

تشكيلات ورواتب.. على طاولة لقاء بري - ميقاتي

Lebanon 24
17-06-2023 | 13:22
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أشارت معلومات قناة "الجديد" الى ان اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحث في مقتضيات الجلسة التشريعية ببنديها المتعلقين بفتح الاعتمادات للرواتب وجلسة الحكومة.
وفي هذا الاطار، أشارت مصادر وزارية الى ان ملف التعيينات العسكرية لا بد أن يمر في مجلس الوزراء ورئيس الحكومة يريد التأكيد على اكتمال المجلس العسكري، لافتة الى ان الاتفاق يقضي بتمرير التعيينات ضمن سلة متكاملة وبالتنسيق مع قائد الجيش جوزيف عون.
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وشددت المصادر على انه لن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة سوى المواضيع الملحة والترقيات العسكرية، بحسب ما أفادت قناة "الجديد".
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